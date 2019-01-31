شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد صورة. .العثور على كائن غريب بساحل أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع "الخليج 365" على صورة تم تداولها في نطاق واسع على منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر فيها كائن غريب لأول مرة يتم مشاهدته.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد صورة. .العثور على كائن غريب بساحل أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.