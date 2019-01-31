شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اللواء”هاشم الأحمر” قائداً للعمليات العسكرية الميدانية بقرار رئاسي..وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بتكليف اللواء الركن هاشم الأحمر قائداً للعمليات العسكرية الميدانية في جبهة نهم خلفا للواء طاهر العقيلي.. وكشفت وثيقة متداولة مذكرة موجهة من نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر إلى هاشم الأحمر الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية السادسة للقيام بالمهمة وتنفيذ الخطة المقررة من قيادة القوات المشتركة في التوقيتات المحددة لها

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