شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور له منذ إصابته محمد الحوثي يهذي من جديد ويضع جماعته في مأزق ويدلي بأخطر تصريح منذ اتفاقية السويد .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي مجددا بعد أيام من تناقل أنباء حول إصابته بحادث مروري في محافظة عمران. والتقى الحوثي يوم أمس بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالعاصمة صنعاء. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدات على “تويتر”: “الحديدة ليست سهلة، فأما السلام وتنفيذ اتفاق السويد، وإلا فجهنم بانتظار الغزاة ومرتزقتهم”. وأشار إلى أنه أبلغ المبعوث الأممي بأن جماعته مع فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر عندما تسمح الظروف وتكون آمنة، في اعتراف ضمني بأن جماعته هي من ترفض فتح الطريق. وبالرغم من أن الحوثيين هم من يرفضون فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، لتسهيل نقل القمح للمحتاجين، إلا أن المنظمة الأممية لم تصدر أي بيان أو تعليق على ذلك.

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