شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان :انفجار الحرب في العاصمة صنعاء والمواجهات تشتعل بمختلف انواع الاسلحة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المصادر إن معارك أخرى دارت في تباب وجبل القرن وبران والقتب والحول وجبال يام الاستراتيجية تخللها تبادل للقصف المدفعي. وأشارت المصادر إلى أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المليشيات خلال الهجوم الخاطف للقوات الحكومية على مواقع تمركز مجاميع المليشيا. وقالت مصادر مطلعة ل"شباب نيوز" ان اشتباكات عنيفة حدث قبل قليل شرق مطار صنعاء بين مقاتلين لقيادات الحوثي "بن حيدر و فارس الحباري" بسبب خلافات على ارضية كبيرة في محيط مطار صنعاء الدولي.

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