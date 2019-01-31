شكرا لقرائتكم خبر عن في مطعم شعبي بوسط عدن.. رئيس الوزراء يلتقي نجوم الكرة اليمنية ويبحث معهم تطوير الرياضة في بلادنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في صباح عدني ساحر ، جمع مطعم شعبي بوسط العاصمة المؤقتة، الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء ، بنخبة من أبرز نجوم كرة القدم اليمنية ، الكابتن عمر البارك ، الكابتن خالد عفارة، الكابتن محمد حسن أبو علاء، الكابتن إبراهيم عبدالرحمن، ودار بينهم حديث عن ذكريات الزمان الجميل للكرة اليمنية. وبحث رئيس الوزراء مع نجوم الكرة اليمنية ، أهمية إستعادة النشاط الرياضي لمدينة عدن ذات التأريخ العريق والإبداع الجميل... وتعرف الدكتور معين عبدالملك، خلال حديثه مع كوكبة نجوم الرياضة اليمنية،صباح اليوم، على أوضاع الرياضة والرياضيين، في عموم الوطن، وسبل استعادة وتطوير مستوى الرياضة في بلادنا. وأكد رئيس الوزراء بأن الرياضة هي السلاح الحقيقي لخلق جيل واعي بواجبه ومسؤولياته تجاه وطنه وشعبه.. ، جيل يبني اليمن ويحافظ على أمنه وإستقراره..



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