زيارة طلابية لمتحف السلطان القعيطي بالمكلا

أجرت مدرسة 26 سبتمبر بالشحر للبنات، زيارة للمتحف الوطني للسلطان القعيطي بالمكلا؛ للإطلاع على الآثار والمخطوطات التاريخية الخاصة بمحافظة حضرموت.

وخلال الزيارة عبر مدير المدرسة عن سعادته البالغة بماشاهدة ما يعكس التراث الحضرمي .. مشيدا بدور القائمين على هذا الصرح الثقافي الذي يساهم في تنوير الأجيال الناشئة بما تمتلكة حضرموت من تاريخ مشرف يجسد اهميتها الثقافية والتاريخية .

ومن جانبة رحب فهمي باعويضان مدير إدارة المتحف الوطني بالمكلا بقدوم طلاب الصف السابع (البنات).

وأكد باعويضان على اهمية إطلاع الطلاب على التراث .. مضيفا نحن ممتنون لهذه الزيارة ولجهود الإدارة في مدرسة 26 سبتمبر متمثله في دور المدير مجدي باحميش ووكيلة المدرسة ثريا الجابري .

الطلاب بدورهم انبهرو بهذا الكم من الاثار الموجودة في المتحف الوطني بالمكلا الذي تمت مناقشة مافيه مع المعلمات الأربع اللاتي رافقنا الطالبات البالغ عددهن 21 طالبة في هذه الزيارة.

وفي ختام الزيارة شكر مدير المدرسة القائمين على المتحف الوطني بالمكلا ودورهم البارز في تذليل الصعوبات وتوفير المعلومات لكافة زوار المتحف.

وكان قد اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في الـ30 من ديسمبر المنصرم على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بساحل حضرموت في حفظ الموروث والآثار وإعادة مقتنيات متحف المكلا وترميم بعض أجزاء قصر السلطان القعيطي بالمكلا .

واستمع محافظ حضرموت إلى شرح مفصل من مدير عام فرع الهيئة رياض باكرموم حول مستوى الإنجاز الذي تم في عمليات ترميم بعض الأجزاء في متحف المكلا والقصر وحصن الغويزي ، وجلب بعض المقتنيات الأثرية من المواقع الأثرية بالمديريات والمقتنيات التي تم سلبها مؤخراً وإعادة عرضها بالمتحف .

وأشاد المحافظ البحسني بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل إعادة الوهج لمتحف المكلا الذي يُعد أحد المعالم التاريخية المهمة لحضرموت وحفظ آثارها وإعادة مقتنيات المتحف وتعريف الأجيال بتاريخ حضرموت وإرثها الحضاري .

ووجه المحافظ بسرعة إعداد دراسة لإعادة ترميم متحف المكلا بشكل كامل وإبرازه بصورة لائقة أمام الزوار وإعادته لوهجه السابق ، كما وجه بسرعة انجاز دراسة لإعادة ترميم الواجهة الشرقية لقصر السلطان بالمكلا والبدء بتنفيذ المشروع بصورة سريعة وبكفاءة عالية وعلى أيدي عمّال بناء ومهندسين على قدرٍ عالٍ من الكفاءة ، وذلك في سياق دراسة شاملة لتنفيذ إعادة الترميم الشامل للقصر التاريخي بعد سنوات طويلة طالته من الإهمال .