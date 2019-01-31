الحوثيون يحتجزون مشائخ حجور بصنعاء بعد رفضهم لقاء المشاط

عقدت رفضهم لقاء مهدي المشاط، اقدمت مليشيا الحوثي على احتجاز مشائخ من حجور حجة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وفي التقاصيل أفادت مصادر قبلية باحتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية عددا من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء ووضعهتم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء بمهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيا بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.

وكشفت المصادر - وفقاً لمتابعة "الخليج 365" عن رفض شيوخ القبائل اللقاء بمهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين وذلك عقب نشوب خلاف بينهم وبين محافظ حجة هلال الصوفي المعين من قبل الميليشيا حول الموجهات المسلحة في مديرية كشر بين قبائل حجور وميليشيا الحوثي بعد رفضهم التوقيع على اتفاق بخصوص الصراع مع قبائل حجور يسمح للميليشيا الحوثي بالدخول إلى المنطقة والسيطرة عليها.

وتحاول ميليشيا الحوثي بحسب مصادر قبيلة شق الصف واحداث انقسام بين زعماء قبائل حجور من خلال دعم مولين لها من شيوخ القبائل يقيمون في صنعاء والدفع بهم إلى واجهة الأحداث مع استمرار المعارك وسقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا.

أحد شيوخ القبائل قال إن بعض الشيوخ المحتجزين في صنعاء اتهموا الميليشيا بقتل النساء والأطفال انتقاما من قبائل حجور، والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتخريب بيوتهم لمجرد رفضهم تحويل منطقتهم إلى ساحة حرب.

وأمس الأربعاء، ساندت قبائل في محافظة حجة، شمال غرب اليمن، اليوم الأربعاء، قبائل حجور وهاجمت نقطة حوثية في منطقة أفلح الشام.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن قبائل بني غوث وبني الحارث بأفلح الشام شنت هجوما على نقطة حوثية استحدثتها المليشيات في منطقة ذراع النيد.

وكانت مقاتلات التحالف العربي، شنت الثلاثاء 29 يناير /كانون الثاني 2019، عدة غارات جوية استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي وتعزيزاتهم في مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.

وقالت مصادر ميدانية، ان مقاتلات التحالف شنت ثمان غارات جوية صباح اليوم ، استهدفت تعزيزات وآليات وإمدادات مليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر، استهداف طقم لمليشيا الحوثي في منطقة ضوامين شمال منطقة المندلة، وسقوط ثلاثة عشر عنصرا كانوا على متنه ، فيما استهدفت ثلاث غارات دبابتين ومجموعة مدفعية شرق المندلة بكبري وادي مور أدت الى تدميرها .

واضافت المصادر، ان المقاتلات استهدفت بغارة جوية عيار 14.5 في وادي قريات غرب المندلة، فيما استهدفت بغارة أخرى تجمعا للمليشيا في وادي مور بين مديرية المدان التابعة لمحافظة عمران ومديرية كشر حجور.

واشارت المصادر ان تعزيزات لمليشيا الحوثي وصلت الى وادي مور نقطة ابو شاحية بقيادة القيادي الحوثي ابوالقاسم مكونة من تسعة اطقم يقابله استمرار توافد قبائل كشر لمساندة المقاتلين القبليين .

وكان ابناء حجور قد صدوا مساء امس هجوما للمليشيات على منطقة العبيسة من جهة الشنافية والحديتين والقيم استخدمت فيه المليشيا الدبابات ومدافع الهاون وقذائف RBG والرشاشات‎