شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لــ ((محمد علي الحوثي)) بعد خبر وفاته يعترف برفض جماعته فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي مجددا بعد أيام من تناقل أنباء حول إصابته بحادث مروري في محافظة عمران.

والتقى الحوثي يوم أمس بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالعاصمة صنعاء.

وفي تغريده له قال محمد علي الحوثي، إنه أبلغ المبعوث الأممي بأن جماعته مع فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر عندما تسمح الظروف وتكون آمنة، في اعتراف ضمني بأن جماعته هي من ترفض فتح الطريق.

وبالرغم من أن الحوثيين هم من يرفضون فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، لتسهيل نقل القمح للمحتاجين، إلا أن المنظمة الأممية لم تصدر أي بيان أو تعليق على ذلك.