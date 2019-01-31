شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى..توكل كرمان تخشى على حياتها بعد فضيحة التجسس الإماراتية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان، إنها باتت تشعر بالخطر على حياتها بعد الكشف عن قيام دولة الإمارات بالتجسس على هاتفها الشخصي.

وأكدت كرمان على أن “الإمارات بهذا الاختراق والتجسس لا تنتهك خصوصية الأفراد الذين اخترقت هواتفهم فحسب، ولم تعتد على حرياتهم فقط، بل هي أيضا تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم”. في تصريحات للأناضول.

ورأت أن “الإمارات توظف تلك المعلومات التي تحصل عليها من أجل استهداف سلامتهم، إما بالخطف أو الإخفاء القسري أو بالقتل، ولدينا سجل حافل بمثل هذه الجرائم”.

وشددت كرمان: “من حقنا أن نقلق، إن لم يكن من أجل سلامتنا الشخصية فمن أجل سلامة بقية الذين تم التجسس عليهم من المعارضين والناشطين، ومن حق كل من استهدفتهم الإمارات وكشف عنهم تحقيق رويترز أن يقاضوها”.

واستطردت: “أناهض سياسة الإمارات العدوانية تجاه بلدي، وتجاه المكافحين في سبيل الحرية بالمنطقة، وتجاه نشطاء الربيع العربي”.

وأضافت: “إرهاب الدولة الذي تمارسه الإمارات لا يتوقف عند التجسس، بل نتوقع ما هو أخطر، كل شيء سيئ نتوقعه منها ومن السعودية تجاه المعارضين، ومن يواجه سياساتهم العدوانية وأنظمتهم المستبدة”.

ولفتت كرمان إلى أن “ما لم نكن نتوقعه، أن تتورط مؤسسات وجهات أمريكية في تزويد الإمارات بتقنيات وأجهزة وبرامج معقدة تمكنها من الوصول إلى هواتفنا”.

ودعت كرمان إلى “التحقيق في فضيحة التجسس الإماراتية، وتورط شركات أمريكية مملوكة لمسؤولين سابقين في الأمن القومي الأمريكي”.

وذكرت وسائل إعلام غربية، الأربعاء، أن الإمارات جندت فريقا من نحو 12 عميلا سابقا بالاستخبارات الأمريكية؛ لمساعدتها في التجسس على خصومها من حكومات ونشطاء حقوقيين، بينهم أمير قطر ونائب الرئيس التركي وتوكل كرمان وآخرون.

ونقلت عدة وسائل إعلام، بينها موقع “ذا ديلي بيست” الإخباري الأمريكي، أن أفرادًا بهذا الفريق السري الذي يحمل اسم “بروجيكت رافن” (دون الكشف عن هوياتهم)، كانوا يمارسون نشاطهم من أحد قصور أبو ظبي.

وأوضحت أنهم استخدموا الأساليب التي تعلموها في وكالة الأمن القومي الأمريكية.