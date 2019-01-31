شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني: هذا هو موقفنا من الانفصال وقد اخبرت عيدروس به! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون ان حكومة بلاده مع وحدة اليمن واستقراره ولاتدعم أي توجهات لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال السفير البريطاني في لقاء مع قناة الجزيرة مساء الاربعاء ان الحكومة البريطانية لاتزال على موقفها من ذلك حتى اللحظة .

واشار مايكل أرون الى انه شخصيا التقى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واخبره بذلك.

وقال مايكل أرون ان ثمة مقترح بمشاركة اطراف من التيارات المنادية بانفصال الجنوب في مفاوضات السويد كمستشارين لكن الامم المتحدة لم تتلق ردا على هذا المقترح.

وحول دعوات اجراء استفتاء شعبي في جنوب اليمن حول الوحدة اليمنية قال مايكل أرون ان الظروف السياسية والاقتصادية والاضطرابات الحالية لاتسمح باجراء استفتاء شعبي بهذا الخصوص.

واكد ان الحل في اليمن هو وقف الحرب وانتهاج حل سياسي .