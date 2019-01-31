شكرا لقرائتكم خبر عن طرد تاجر يمني من السعودية ومنعه من دخول أراضيها مدى الحياة (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بمغترب يمني في جريدتين محليتين على نفقته وغرمته مالياً وأغلقت نشاطه ورحلته عن المملكة بشكل نهائي

. وبحسب بيان التشهير فإن المغترب” عبدالحميد محمد حمود شريان” ممنوع من دخول المملكة بعد هذه الحادثة

. Bit.Ly نظام تقسيط تصاعدي مميز، وأنظمة سداد حتى 10 سنوات، لتلبى كافة الاحتياجاتنظام تقسيط تصاعدي مميز، وأنظمة سداد حتى 10 سنوات، لتلبى كافة الاحتياجات وقالت صحيفة “سبق” المحلية إن وزارة التجارة قامت بالتشهير بعاملين من جنسية يمنية وأردنية بمنشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية واستهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا تحمل أي بيانات تجارية باللغة العربية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض، يقضي بفرض غرامة مالية على العاملين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العاملين عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لضبط الفِرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، به كميات من لعبة السلايم (الصلصال)، وبعد إخضاعها للفحص بمختبرات متخصصة تبيَّن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى مخالفتها لنظام البيانات التجارية؛ إذ لم تُذكر العناصر الداخلة في تركيبها، ولم تكتب بياناتها باللغة العربية، ولم تُذكر السن المناسبة لاستخدام اللعبة. وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وأُحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين. وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.