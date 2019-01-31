شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للمقاومة الداخلية في الحديدة وتنفيذ أول عملية على مخازن أسلحة ونهبها وتفجير البقية والانفجارات تدوي في المدينة "الحوثي في ورطة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، حملة اختطافات واسعة امس الأربعاء 30 يناير 2019م، في منطقتي الركب شمال مدينة الجراحي و"دير العفيف" بمديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر مطلعة لـ"يمن الغد" ان من بين المختطفين عناصر متحوثيين اتهمتهم المليشيات بسرقة أسلحة .. وأضافت المصادر "إن ميليشيا الحوثي اختطفت 9 أشخاص من المنازل المحيطة بمزرعة علي بن علي ركبي، التي تخفي فيها المليشيا منصة صواريخ باليستية".

وبالتزامن، شنت الميليشيا الحوثية، حملة اختطاف في قرية دير العفيف عقب هجوم لم يعرف منفذوه للحظة، على مخازن سلاح وذخائر تابعة للمليشيات في موقع تابع للدفاع الساحلي قرب مفرق الصليف شمال مدينة الحديدة".

وقتل في الهجوم 3 من مسلحي المليشيا وأصيب 5 آخرون، واستولى المهاجمون على كمية من الأسلحة وفجروا المخازن، حسب إفادات سكان في منطقة عُرج والحمرة ودير العفيف.

وقالت مصادر ميدانية متطابقة لـ"يمن الغد": أن المقاومة الداخلية لأبناء الحديدة هي من نفذت الهجوم في عملية نوعية".

وأكدت المصادر المحلية أنهم ظلوا يسمعون أصوات الانفجارات قرابة ثلاث ساعات من الموقع.

من جانبهم قال شهود عيان "إن المليشيا الحوثية شنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل دير العفيف أسفرت عن اختطاف 19 شخصاً بينهم طفلان وأخذتهم إلى جهةٍ مجهولة".