ننشر أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس ، وهي كالتالي:

رقم الرحله 601.

خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع 02:00 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهره).

الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحله 640.

خط الرحله : عدن- عمان.

الاقلاع : 07:30 صباحا.

الوصول : 10:00 صباحا.

رقم الرحله 649.

خط الرحله : عمان- عدن.

الاقلاع :11:00 ظهرا.

(توقيت عمان).

الوصول: 15:15 عصرا.

رقم الرحله 600.

خط الرحله : عدن- القاهره.

الاقلاع : 16:00 مساء.

الوصول : 18:30 مساء.

رقم الرحله 607.

خط الرحله : القاهره- سيئون.

الاقلاع :03:00 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهره).

الوصول: 07:30 صباحا.

رقم الرحله 500.

خط الرحله : سيئون-جده.

الاقلاع : 08:30 صباحا.

الوصول : 10:45 صباحا.

رقم الرحله 501.

خط الرحله : جده- سيئون.

الاقلاع :11:45 ظهرا.

(توقيت جده).

الوصول: 14:00 ظهرا.

رقم الرحله 606.

خط الرحله : سيئون- القاهره.

الاقلاع : 15:00 عصرا.

الوصول : 17:45 مساء.

ويستعرض "الخليج 365"، نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي :

يعود تاريخ الخطوط الجوية اليمنية إلى الأربعينيات الثانية. ومن عام 1949 حتى عام 1977، شهدت الخطوط الجوية اليمنية تطورات معتدلة وأنواعا مختلفة من الإصلاحات الهيكلية.

في تموز / يوليو 1978، اتخذت الخطوط الجوية اليمنية خطوة كبيرة إلى الأمام، وشكلت شركة اليمن اليمنية (الخطوط الجوية اليمنية) بنسبة 51٪ من حصة الحكومة اليمنية و 49٪ من قبل الحكومة السعودية. وقد شكل تشكيل اليمن استثمارا دوليا مثاليا يستمر حتى الآن. يمكننا القول أن عام 1978 يعتبر معلما في تاريخ الطيران في اليمن. وقد شهدت بداية عهد جديد في خدمات السفر الجوي والتقدم.

والخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.