شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن التصعيد في الحديدة وجبهات اخرى والطيران يشن أكثر من 90 غارة حتى الان "إضافة2" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت وكالة اسبوتنيك الروسية قبل قليل في خبر عاجل عن تصعيد جديد في الحديدة غرب اليمن.

ونقلت الوكالة عن العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جيش مليشيات الحوثي بصنعاء، إن طيران التحالف شن اليوم 15 غارة على محافظة الحديدة في تصعيد غير مسبوق منها 9 غارات على منطقة المرابيت شرق الجراحي وغارة على مفرق الصليف وغارة على الكدن وأربع غارات على المعشور بالسخنة.

وحمل المتحدث الحوثي ما وصفه "العدوان والمرتزقه" المسئولية الكاملة عن تلك الخروقات والتصعيد الخطير وما سيترتب على ذلك من تداعيات"، مؤكدا على أن قوات صنعاء لاتزال تلتزم بأعلى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وماتم الالتزام به في السويد.

وأضاف سريع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء زعمه ان التحالف صعد بالغارات الجوية اليوم وارتكب التحالف248 خرقا خلال 72 ساعة الماضية تنوعت بين إطلاق 149 قذيفة و12 صاروخا و56 إطلاق نار من القناصة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا".. بحسب متحدث المليشيات.

وأوضح سريع أن "الطيران شن إضافة إلى الخمسة عشرة غارة في الحديدة، 67 غارة على عدد من المحافظات منها 26 غارة على صعدة وغارتين على حام بالجوف وغارة على صرواح بمأرب وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارة على بكيل المير وغارة على مستبأ وعشر غارات على كشر وتسع غارات على حرض بمحافظة حجة وغارة على قبالة نجران و7 غارات على محافظة ذمار و7 غارات على محافظة ريمة وغارة على بني سعد بالمحويت".

ونقلت الوكالة الروسية أيضا عن متحدث المليشيات أنهم "ردا على تصعيد التحالف نفذت المليشيات أربع عمليات هجومية على مواقع الجيش الوطني والتحالف منها عملية هجومية على مواقع في نجد الفارس بنجران وزعمت أنها استعادة جبل الهيج الذي كان التحالف قد تقدم فيه خلال اليومين الماضيين وعملية هجومية أخرى على جنوب القرن بنهم وعملية هجومية على غرب العرة بباقم"، وقالت المليشيات أن ما تصفه بسلاح الجو المسير شن عملية هجومية استهدفت تجمعات في الربوعة بعسير".