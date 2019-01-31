شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة منذ اندلاع الحرب ..امريكا تعلن عن تقديم دعم مالي كبير لليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن ماري ديفين ايليت، ان بلاده ستقدم دعم اضافي لليمن بمبلغ 27 مليون دولار.

واكد ايليت ان هذه المبالغ ستضاف الى محفظة مشاريع الوكالة خلال العام 2019/2020 بالاضافة الى مبلغ 149 مليون دولار المعتمدة لهذا العام.

جاء ذلك على لسان،

الجدير ذكره ان هذا المبلغ الاكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في اليمن

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