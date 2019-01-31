ارتفاع حصيلة غرق مركبي مهاجرين متجهين لليمن

تواصلت عمليات البحث الأربعاء (30 كانون الثاني/ يناير 2019) قبالة سواحل جيبوتي غداة غرق مركبين محملين بالمهاجرين الذين قضى العديد منهم، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين. وقال لاليني فيراسيمي، الذي يترأس بعثة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ارتفعت إلى 43 قتيلا.

وغرق الزورقان اللذان كانا محملين بأكثر من طاقتهما، وسط بحر هائج، بعد ثلاثين دقيقة على انطلاقهما من بلدة غودوريا الواقعة في الساحل الشمالي الشرقي لجيبوتي. وكانا متجهين إلى اليمن.

ولم يعرف العدد الإجمالي للركاب، فيما قدّر أحد الناجين عدد ركاب الزورق الذي كان على متنه بـ130 شخصاً، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق الثاني، كما أوضحت منظمة الهجرة الدولية، معربة عن تخوفها من أن تسجل حصيلة القتلى مزيدا من الارتفاع.