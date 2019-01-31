شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 حوثيين في كمين شمال صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، مقتل 8 حوثيين اليوم الاربعاء في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



وقال موقع الجيش "26 سبتمبر" إن "قوات الجيش استدرجت مجموعة من ميليشيا الحوثي باتجاه مزهر شرق مديرية باقم شمال صعدة، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ".



وأضاف أن "الكمين أسفر عن مصرع 8 من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لها".



إلى ذلك، "شن طيران التحالف غارات على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي في مديرية باقم، كبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة"، حسب "26 سبتمبر".



وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.



وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.