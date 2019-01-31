شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل صعقا بالكهرباء في لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي طفل مصرعه جراء تعرضه لصعق كهربائي في الحوطة بمحافظة لحج . وقال مصدر محلي بأن أسلاك عمود كهربائي كانت تمر خلال إحدى اشجار الديمان ، وعند محاولة الطفل قطف ثمرة من الشجرة بواسطة سلك نحاسي وفجأة وقع السلك الذي يقطف به الطفل ( المشقبه ) على سلك كهرباء ليلقى مصرعه صعقآ بالتيار . وأوضح مصدر امني أن اجهزة الامن سجلت رابع حادثة وفاة يلقي فيها طفل مصرعه بسبب تلك الشجره والسلك . وناشد مواطنون السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء ايجاد الحلول بقطع الشجره أو تحويل عمود الكهرباء لمكان أخر بعد تكرار مثل هذه الحادثة .

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