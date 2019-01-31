شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن استعادة الدولة 400 مليار ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد ​الديوان الملكي السعودي​ بان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم اليوم الاربعاء تقرير لجنة قضايا ​الفساد​ العام , المقدم من ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

و نقلت وكالة الانباء السعودية نص البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع ( 87 ) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة ( 56 ) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

واشار البيان الى ان عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه بلغ ( 8 ) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وقال البيان انه نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وطلب الامير محمد بن سلمان رئيس لجنة مكافحة الفساد موافقة الملك سلمان على انهاء اعمال اللجنة بعد ان أنجزت المهام المنوطة بها , وتمت الموافقة على ذلك .