شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أول رد حوثي صادم في الحديدة بعد ساعة من اعلان التحالف تدمير معسكرات المليشيات "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في رد هستيري لضغط التحالف وتنفيذه مساء اليوم عمليات نوعية استهدفت عدد من معسكرات المليشيات في الحديدة ومناطق أخرى بدأت المليشيات رد صادم وانتهاك صارخ لحقوق الانسان وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب حيث بدأت بالانتقام من المدنيين في الحديدة بقصف شرس.

ونقل مصدر ميداني أن مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، قصفت مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2019م، مناطق شرق مدينة الحديدة بقذائف الهاوزر والأسلحة المتوسطة".

وقالت المصادر "أن المليشيا الحوثية، استهدفت بعشرات القذائف جولة الغراسي، فيما عاودت قصف مصانع إخوان ثابت بـ 8 قذائف".

وأضافت "إن مليشيا الحوثي تطلق بين الحين والآخر العشرات من صواريخ الكاتيوشا من المعهد المهني وكلية الهندسة التي حولتها المليشيا إلى مواقع تشن منها عملياتها ضد القوات المشتركة في شمال شرق المدينة".

من جانبه وجه المدعو محمد عياش قحيم، المعين من المليشيا في منصب القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة، أعضاء المجلس المحلي، بضرورة جلب المزيد من المجندين، وحملهم مسئولية ما وصفه بالتقاعس وضعف المشاركة في حملة التجنيد.

وقالت المصادر "إن قحيم طلب من مسئول ما تسميه المليشيا بالأمن الوقائي، استدعاء من تخلفوا عن حضور اجتماع عقده الأربعاء لأعضاء المجلس المحلي، والتحقيق معهم والقيام بالإجراءات اللازمة، حد وصفه".