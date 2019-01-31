شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة والجوازات الشرعية تنفي صحة وثيقة مزورة بشأن قبول إصدارات صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد مصدر مسؤول برئاسة مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن، تأكيده سريان قرار المصلحة بشأن عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران منذ العام 2016م. وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجوازات المعتمدة الصادرة من المحافظات المحررة فقط..نافياً صحة مزاعم الحوثيين بشأن إلغاء القرار الخاص بعدم اعتماد إصدار جوازات السفر من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. كما دعا المصدر ذاته، وسائل الإعلام المختلفة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية التابعة للحكومة الشرعية ممثلة بموقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وموقع وزارة الداخلية، على الرابطين التاليين:https://sabanew.net و http://imoyemen.com

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