شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل الان من الأمم المتحدة عن صفقة بين الرياض وصنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأمم المتحدة عن وصول سبعة أسرى حوثيين من العاصمة السعودية الرياض إلى صنعاء .

وقالت "أن الاسرى السبعة هم نتاج الصفقة التي تم بموجبها الإفراج عن الأسير السعودي موسى بن شوعي عواجي أمس برعاية المبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وكان قال المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، الثلاثاء، إن التحالف أفراج عن سبعة أسرى حوثيين مقابل إفراج الجماعة عن الجندي السعودي المريض موسى بن شوعي عواجي.

وقال «نتيجة للجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي مارتن غريفثت، تمخض أُطلق سراح الأسير السعودي لظروفه الصحية الصعبة، ولعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، مقابل إطلاق سبعة محتجزين من العناصر الحوثية».

وأوضح إن مفاوضات الأسرى والمحتجزين لا تلقى الاهتمام الجاد من قبل الحوثيين.

وتكذّب تصريحات المالكي ما أعلنه الحوثيون في وقت سابق، بأن إفراجهم عن الأسير السعودي كان لأسباب صحية بحتة، وبتوجيه من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.