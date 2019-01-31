شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية ضخمة تصل هذه الجبهات وقوات الشرعية تباغت الحوثي بالإعلان (رقم1) ..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مجلي، أن الجيش يتجه إلى إنهاء وجود الحوثيين في جبهتي صعدة وحجة في أسرع وقت ممكن، رغم الصعوبات التي تواجه تقدمه، وفي مقدمها نشر الألغام، وطبيعة المنطقة الجبلية.

ولفت الى أن بين التعزيزات كتائب من القوات الخاصة المدربة على أعلى المستويات للقتال في الجبال، والوصول إلى قمم جبال مران».

ولفت إلى أن الجيش يعوّل على دخول القوات الخاصة لتسريع العمليات العسكرية، والتقدم لتحقيق النصر، خصوصاً أنها نجحت في أولى لحظات دخولها في تحقيق انتصارات سريعة في كتاف وباقم بصعدة.

وأوضح مجلي أن الجيش الوطني سيستكمل عملياته بسرعة عالية، مع الدعم اللوجيستي والعسكري المقدم من قوات التحالف في جبهة صعدة، الذي يشمل أسلحة متوسطة وثقيلة متنوعة وكاسحات ألغام سيكون لها تأثير كبير في تحرير تلك المناطق.

وتابع: «الجيش يتقدم بسرعة، ويضرب الأهداف، مع تنوع التكتيكات العسكرية التي نفذها، من التفاف وتطويق ونشر للكمائن، وهذا ساعد في انهيار مقاتلي الحوثيين، ورصد فرار العشرات منهم إلى مواقع أخرى في اليومين الماضيين».