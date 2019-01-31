شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: فتاة تنجو بأعجوبة من أشرس أخطبوط في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت فتاة مقطع فيديو وهي تمسك أخطبوطا شديد السمية على غير علم، مما أثار رعب وسائل التواصل الاجتماعي. وعلقت الفتاة على مقطع الفيديو وهي تمسك بالأخطبوط: “ما أجمل هذا الأخطبوط”، وأثار هذا التعليق ذهول المستخدمين. وقال أحدهم: “أنت محظوظة أن تبقي على قيد الحياة”. وقال آخر: “لا تفعلي ذلك!”.

ورغم أنه في حجم كرة الغولف، إلا أن سمه يمكن أن يقتل الإنسان في غضون دقائق حوالي 26 شخصا، ويسمى هذا الأخطبوط بالمخدر الفوري، لأن تأثير سمه بالغ جدا على عضلات الإنسان مع ضيق في التنفس والموت في نهاية المطاف، ويمكن العثور عليه في برك المد والجزر في المحيط الهادىء من اليابان إلى أستراليا.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فتاة تنجو بأعجوبة من أشرس أخطبوط في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.