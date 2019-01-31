قرقاش يعلن جاهزية التحالف لإجبار الحوثي على اتفاق السويد

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن التحالف العربي بقيادة السعودية جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين إلى الالتزام باتفاق السويد.

وكشف قرقاش في تصريحات مساء الثلاثاء أن التحالف العربي استهدف 10 مخيمات تدريب للحوثيين خارج الحديدة، مؤكداً أن التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.

وأكد قرقاش أن مليشيا الحوثي ارتكبت في الحديدة قرابة 1000 انتهاك لوقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، وسقط جراءها 71 قتيلا من القوات اليمنية وأصيب 534 آخرون.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي قصفت بقذائف الهاون الإمدادات الغذائية والأسواق العامة في الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير الإماراتي إن مليشيا الحوثي لم تنسحب من مدينة الحديدة والموانئ وتمنع قوافل المساعدات من مغادرة الحديدة وتمنع السفن من دخول الموانئ. وهذا يمثل عقبه حقيقية أمام عمليه السلام.

ودعا قرقاش الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط علي مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات، وتسهيل قوافل المساعدات، والمضي قدما في الانسحاب من مدينه ومواني الحديدة وفقا لما اتفق عليه. وذلك من أجل المحافظة علي وقف إطلاق النار وأي أمل في العملية السياسية.

وكان التحالف أعلن أن الخروقات الحوثية بالحديدة شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة ورفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية.

وتواصل الميليشيات الحوثية بشكل يومي خروقاتها في الحديدة من خلال قصف المدنيين واستهداف مواقع الشرعية والاعتقالات وغيرها من العمليات.

وينص الاتفاق الموقع الشهر الماضي، على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاقن وإعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

كما يتضمن الاتفاق الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.

ويؤكد على إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وكذلك أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ويتضمن الاتفاق دورا قيادياً للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.