أول تصريح رسمي من البنك المركزي اليمني حول حقيقة نهب 23 مليار ريال

أصدر البنك المركزي اليمني أول تصريح رسمي للتوضيح بشأن المعلومات المنسوبة إلى محافظ البنك بشأن نهب 23 مليار ريال.

وقال البنك في بيان "تناقلت بعض المواقع الاعلامية الالكترونية خبر كاذب حول اعلان محافظ البنك المركزي باختفاء 23 مليار ريال من الطبعة الجديدة. ولم يكتفي الخبر بذلك بل أضاف بأن محافظ البنك يهدد بقرار صادم حول الوديعة السعودية".

وأضاف: يلاحظ في الايام القليلة الماضية تزايد نشر الاخبار المغلوطة والكاذبة عن البنك المركزي وتوجيه الاتهامات الباطلة لإدارته وموظفيه، حيث تنوعت تلك الاتهامات بشكل يتضح جلياً حجم الغيض والحقد من مستوى النجاحات التي حققها البنك، والذي ينعكس ذلك على المواطن والوطن.

وقال إنه "في الوقت الذي حقق فيها البنك المركزي كثير من الإنجازات خلال فترة وجيزة وسعيه نحو هدف الإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع المعاناة عنه وبشهادة منظمات ومؤسسات دولية لمست كل ذلك على ارض الواقع. نجد من لا يريد للمواطن الخير، بل يسعى لتدمير الوطن بأكمله. عن طريق بث السموم بأخبار كاذبة".

وأضاف "يهيب المركز الاعلامي التابع للبنك المركزي لكل المواطنين بتحري الحقيقة وعدم الانجرار وراء تلك التلفيقات الكاذبة. مع الاحتفاظ بحق البنك المركزي في حق الرد ومقاضاة ذلك بالطرق القانونية ".

وكانت انباء افادت أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام حذر من كشف الفساد وتحدث عن نهب 23 مليار ريال في عهد حكومة بن دغر.

وتأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام 1971م، وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972م، وعند توحيد البلدين تم توحيد دمج المصرف ين في مصرف واحد البنك المركزي اليمني، ومقره صنعاء في 22 مايو 1990م. صدر قرار جمهوري رقم للعام 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.