الهلال الإماراتي يرمم مدرسة فجرها الحوثي في الدريهمي.. فيديو

بالتزامن مع المعركة المتواصل ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية، لا تتوقف الأعمال الإغاثية والتنموية لدول التحالف العربي وفي المقدمة منها السعودية ودولة الإمارات .

وحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فإنه مدرسة الفجر الجديد الواقعة في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي والتي فخختها مليشيات الحوثي وفجرتها بعد هروبها منها في المعركة التي خسرتها المليشيات في تلك المنطقة .. اليوم يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بترميمها وإعادة تأهيلها .

حيث أقدمت مليشيات الحوثي على تدمير أجزاء واسعة من المدرسة وتضرر أجزاء أخرى ، وعليه يقوم اليوم الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ مشروع الترميم بإعادة بناء الأجزاء المهدمة منها وترميم الأجزاء المتضررة وقد بدت بعض الفصول جاهزة .

الجدير بالذكر هنا بأن مدرسة الفجر الجديد للتعليم الأساسي إتخذتها مليشيات الحوثي معقلا لها وعندما أحست بالهزيمة لغمتها بالكامل وبعد خروجها منها فجرتها .. لتهدم صرحاً تعليماً في المنطقة ، واليوم يعاد بناؤه على يد الأشقاء في التحالف العربي ممثلاً بالهلال الأحمر الإماراتي .. فشتّان بين يد الحوثي التي تهدم وبين يد التحالف التي تبني، حسب بيان العمالقة.

يشار إلى أن الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة هو هيئة إنسانية تطوعية إماراتية تقدم المساعدة و العون لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز. وهي تعمل داخل دولة الإمارات وخارجها.

تأسست الهيئة في 31-1-1983 ونالت الاعتراف الدولي بانضمامها إلى الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 1986.

وتشارك دولة الامارات العربية المتحدة بصدارة العمل العسكري والإغاثي في الساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوم دون تحركات وأنشطة ميدانية لهيئة الأحمر الأحمر الإماراتي.