شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى القبائل اليمنية يثيرون جنون المشاط ويصرخون في وجهه :الحوثة جبناء وليس فيهم رجولة ومحافظ حجة حقير وسيسحلونه ابطال حجور في الشوارع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر قبلي إن زعماء قبائل حجور الذين يفرض عليهم الحوثيون الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة صنعاء، رفضوا حضور لقاء مع رئيس مايسمى المجلس السياسي (أعلى سلطة سياسية للحوثيين) مهدي المشاط.

وذكر لـ«المصدر أونلاين»، إن ذلك جاء عقب نشوب خلاف بينهم ومحافظ محافظة حجة التابع للحوثيين هلال الصوفي، حول إدارة الصراع الواقع بين أبناء قبائل حجور والحوثيين في مديرية كشر.ويضيف «أراد الصوفي الفرض على زعماء القبائل التوقيع على وثيقة تمكّن المليشيات الحوثية السيطرة على المديرية وقبض زمام الأمور فيها وهو ما يرفضه زعماء القبائل».

وأشار إلى إن زعماء القبائل الذين حضروا لقاء المشاط، هم غير فاعلين بالمديرية وموالين للحوثيين والبعض منهم يسكن في صنعاء، وتم استدعاؤهم بعد إعطاء كل منهم مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني».

في الشق الميداني، وصل قتلى الحوثيين إلى 20 مسلحاً إثر الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الثلاثاء، والتي استهدفت الحوثيين المحاصرين لقبائل حجور في مديرية كشر.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة جوية خاطئة استهدفت متجراً لمدني يُدعى مفتاح في منطقة المندلة، وراح ضحيتها مدني يُدعى يوسف شعبين من أبناء مديرية عبس، وجرُح شخصان آخران.

وعلى الأرض، أضاف المصدر بأن رجال قبائل بني حليس تسللوا لمواقع الحوثيين وقتلوا عدداً منهم.

فيما اكد احد شيوخ القبائل ان بعض الشيوخ صرخوا بأعلى صوتهم في وجه المشاط : انتم جبناء وكلاب لاشرف لكم ولا اخلاق وتقتلون النساء والاطفال انتقاما من قبيلة حجور ولكنها ستنتصر عليك أما محافظ حجة الجبان فسينال جزائه وسوف يتم سحله في شوارع حجة ليكون عبرة لغيره