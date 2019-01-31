شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يؤكد مصرع الحوثي والحاكم وقيادات كبيرة في عمليات نوعية.. (شاهد الصور والأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام تابعة للجيش الوطني قائمة بعشرات القيادات الحوثية لقت مصرعها خلال ديسمبر الماضي.

وفي القائمة التي اطلع عليها محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، تضمنت أسماء قيادات كبيرة مقربة من عبدالملك الحوثي وزبانيته. ومنهم القيادي عبدالإله أحمد الحوثي ، من عائلة القيادي/امير الدين الحوثي حاكم صنعاء، ونجم الدين علي حسين الحوثي نجل شقيق رئيس إدارة السلطة المحلية/مكتب الرئاسة للانقلابيين.. وكذا القيادي هشام علي أحمد الحاكم.

نص القائمة كما وردت:

*قائمة لـ عدد من القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨م*

*أولا : قائمة القيادات الحوثية:*

1_العميد/اسماعيل احمد يحيى حجر القائد العسكري لجبهة صرواح 2_العميد/زكريا علي محمد الفران 3_العميد/عبدالله ناجي محمد مرشد الغريبي 4_العميد/عبدالكريم محمد هادي الخضراني 5_العقيد الشيخ /زايد صالح حازب مشرف المجاميع الحوثيه من ابناء نهم في صرواح 6_العقيد/عبده عبدالله اسماعيل المروني 7_العقيد/علي بن علي السدرة 8_العقيد/احمد مقبل جزيلان 9_العقيد/صالح عبدالله هاشم عبيد 10_العقيد/عادل احمد فرحان الحداء مدير البحث الجنائي _مديرية العدين 11_العقيد/علي محمد علي العذري 12_المقدم الشيخ/احمد زايد يحيى هبه 13_المقدم/علي علي علي سعيد نشوان 14_المقدم/نصر محمد ثامر /بلادالروس 15_المقدم/حازم عيسى علي عردوم 16_الرائد/محمد احمد محمد حمران 17_الرائد/وليد هادي احمد ناشر 18_الرائد/محمد محمد ناجي مذيور 19_الرائد/طارق صالح زياد كباس 20_النقيب/محمد صالح العوبلي /اسناد مدفعي 21_النقيب/مهدي مرشد المزلم مشرف امني في مديرية الجعفرية ريمه 22_النقيب/عبدالله ناجي محمد جباري 23 _النقيب/علي عبده محمد حج الجدري 24_الملازم(1)/محمد احمد محمد السهاقي 25_الملازم(1)/عمار علي احمد الشريف 26_الملازم(1) /علي عبده ربيد الشعبي 27_الملازم(2)/مختار احمد عبدالله الحملي 28_المساعد/علي سعدالله راشد الدعاني 29_المساعد/احمد ناصر احمد العواضي(ب.ص) 30_الرقيب/عرفات محمد عبدالله الدعاني 31_القناص/محمد محمد احسن المقري/نهم 32_عبدالسلام عبده محمد عزان/استطلاع 33_المهندس/عبدالالة احمد الحوثي من عائلة القيادي/امير الدين الحوثي حاكم صنعاء 34_القيادي/فهيم حسين محمد الدالي مشرف مديرية غمر 35_القيادي /طه صالح محمد الشامي مشرف عزلة الخمسين بمديرية سنحان وبني بهلول 36_نجم الدين علي حسين الحوثي نجل شقيق رئيس ادارة السلطة المحلية/مكتب الرئاسة .

*ثانياً : اسعاف حربي:*

37_الدكتور/نورالدين محمد المرتضى مشرف فرق الاسعاف الحربي جبهة الحديده_حرض ونجل مستشار رئيس مصلحة الضرائب 38_الدكتور/وائل سعيد فرحان الصانع 39_الدكتور/عبدالرحمن احمد خالد الهلالي 40_الدكتور/هاشم عبدالله القاضي 41_الدكتور/يوسف صالح هبة 42_الدكتور/رشيد عبدالله سلمان احمد 43_الدكتور/هلال عبده علي الموشكي.

*ثالثاً :_اعلاميين ومصوري اعلام حربي:* 44_المصور/مجاهد علي عبدالله الاهنومي 45_الاعلامي/محمد احمد علي مرعي 46_الاعلامي/ايمن احمد محمد الجعدبي 47_المصور/اكرم احمد علي الجرادي 48_الاعلامي/اسكندر حسن عبده الحسني 49_اللاعب/ وسام نجيب حمود الشرعبي لاعب منتخب الناشين سابقاً ونادي اهلي تعز حالياً .

*رابعاً :مشايخ وشخصيات اجتماعية /الحشد والتجنيد:* 50_الشيخ/بكيل احمد محمد الشيخ 51_الشيخ/عبدالعزيز احمد محمد الحرازي 52_الشيخ/محمد نابت الانقط/نجل احد مشائخ عمران 53_الشيخ/معاذ سليمان سالم دهمش 54_ابراهيم عبده احمد عطيفي/مسئول تجنيد 55_الشيخ/علي مقبل الصلاحي/شرعب السلام(ب .ص) 57_الشيخ/صادق محمد ناجي هويدة /الجوف(ب.ص) .

*خامسا ً: وهولاء مجموعة قيادات ميدانية هامة مُعينين حسب النظام الداخلي للمليشيات ويتوزعون كالتالي(مشرفي امداد ،مشرفي مجموعات،مشرفين وقائيين، مشرفي مجموعات اقتحام وغيرها ....):*

58_القيادي/زياد طارق حمود الشايف 59_القيادي/صادق محسن صالح خميس 60_القيادي/عبدالرحمن محمد احمد الوادعي 61_القيادي/صالح راشد عبدالله دعكم 62_القيادي/ناصر احمد ناصر معوش 63_القيادي/يحيى يحيى صالح زيد 64_القيادي/يحيى عبدالله مزهر القحم 65_القيادي/علي جهاد عرفج الخراشي 66_القيادي/محمد حسن الموسمي /جبهة دمت 67_القيادي/حسن مهدي عزالدين حورية 68_القيادي/نصيرالدين حسين علي المروني 69_القيادي/وائل علي راجح المرتضى 70_القيادي/هشام علي احمد الحاكم 71_القيادي/محمد عبدالله الكسوبة المكلي/الزاهر 72_القيادي/احمد محمد العوامي 73_القيادي/محمد محمد اسماعيل اللساني 74_القيادي/منصور احمد حسين الحاشي شقيق رئيس فرع المؤتمر بمديرية المفتاح 75_القيادي/حسين صالح سالم جبران 76_القيادي/حسين واسي سالم المقراني 77_القيادي/محمد عبدالله منصر شمسان 78_القيادي/عمر احمد علي فارع 79_القيادي /مبارك علي محمد غانم 80_القيادي/فضل يحيى يحيى القاسمي 81_القيادي/هيثم ناجي ناجي الهردي 82_القيادي/ايمن عبده احمد العبسي 83_القيادي/عبدالله علي القوسي 84_القيادي/رضوان محمد صالح المنضاحي 85_القيادي/عبدالله احمد محمد عشيش 86_القيادي/ابراهيم عبدالله حسن الدرة 87_القيادي/سالم عبدالقوي الجوفي القيفي 88_المهندس/هيثم مطلق علي الصوفي 89_المهندس/هيثم احمد علي الكبسي 90_القيادي/ابراهيم محمد قاسم الحمزي 91_القيادي/عبدالله يحيى محمد العنسي 92_القيادي/صلاح عبدالله علي العزي 93_القيادي/توفيق عبدالكريم ابوعساج 94_القيادي/محمد عبدالله يحيى قوارة 95_القيادي/محمد محمد عبدالله المحطوري 96_القيادي/عبدالعزيز علي قاسم نورالدين 97_القيادي/عبدالله علي مطهر الوادعي 98_القيادي/علي علي محسن النجار 99_القيادي/حسين هادي حسين عايض 100_القيادي/يوسف محمد مرشد الغبراني 101_القيادي/ابراهيم محمد حيدر جحاف 102_ماجد احمد محمد صلاح /مرافق محافظ إب 103_القيادي/علي محمد محسن الشامي. *هذا ماتم التاكد منه وماخفي كان اعظم وامر.* #وحدة_الرصد_والتوثيق