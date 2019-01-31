شكرا لقرائتكم خبر عن صدور أمر ملكي مفاجيء بتعيينات جديدة في السعودية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي ترقية 84 قاضياً، وتعيين 17 قاضياً.

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