شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأسرى الحوثيين السبعة الذين أفرج عنهم التحالف مقابل الأسير السعودي عواجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الأمم المتحدة إن التحالف العربي سلم اليوم الأربعاء 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض الى صنعاء.

كان التحالف العربي قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن صفقة تبادل أسرى برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تم فيها مبادلة الأسير السعودي موسى عواجي بسبعة أسرى حوثيين .

وسلمت مليشيا الحوثي الأسير السعودي الذي تدهورت حالته الصحية إلى الصليب الأحمر الدولي الذي بدوره قام بنقله إلى العاصمة السعودية الرياض .

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الاسرى والمعتقلين في جماعة الحوثي بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي سلمتهم عدد 7 من أسرى كانوا معتقلين في سجون السعودية وهم

1 – أحمد إبراهيم أحمد يوسف الكبسي.

2 – حمزة علي داحش داحش مبارك.

3 – صالح محسن هادي جار الله قناف.

4 – على عبدالله هادي هادي الشمري.

5 – علي علي صالح صالح النقيب.

6 – قاسم محمد احسن محمد السويدي.

7 – محمد حسن يعقوب محمد .

وقال في منشور على صفحته على فيسبوك إنه تم نقلهم عبر طائرة تابعة للصليب الأحمرالى مطار صنعاء الدولي.

وشكر المرتضى مكتب المبعوث الدولي بصنعاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء ولكل من ساهم في تسهيل هذه العملية .