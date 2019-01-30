وفد من البرنامج السعودي لإعمار اليمن يزور ميناء المكلا

أعلنت مؤسسة موانئ البحر العربي - ميناء المكلا في حضرموت أنها استقبلت اليوم وفد البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وأوضحت المؤسسة في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أن فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر العربي بميناء المكلا ، استقبل الأستاذ سليمان عبدالله الحزيمي مدير ادارة الامداد المشتريات بالبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والأستاذ عبدالعزيز فهاد الجعيد منسق الشحن والامداد بالبرنامج .

وقام الوفد بزيارة ميدانية الى ارصفة وساحات ميناء المكلا ، مطلعاً على نشاط وتجهيزات وامكانيات الميناء وحركة السفن الخشبية التي تبحر الى جزيرة سقطرى عبر الميناء ، وابدى الوفد استعداد البرنامج لتسيير امدادات مختلفة الى ارخبيل سقطرى من ميناء المكلا .

وقد ناقش اجتماع عقد بمكتب الأستاذ الرباكي بحضور الوفد الزائر ومدراء الادارات في المؤسسة والوكلاء الملاحيون التحديات التي تواجه ميناء المكلا في اوجه مختلفة وضرورة تعزيز الميناء بقاطرة بحرية (الرفاص) بهدف ضمان استمرارية العمل الملاحي دون أي عراقيل .

واستمع الوفد من المختصين الفنيين بالمؤسسة الى شرح وافي عن اهمية تزويد الميناء بقاطرة بحرية ثانية تعزز النشاط اثناء المناورات والارشاد والترصيف للبواخر وتكون بمثابة ضمان لاستمرارية النشاط بوتير مستقرة ، وعرض المختصون بالمؤسسة المواصفات الفنية المطلوبة للقاطرة البحرية التي تناسب خصائص العمل الملاحي في الميناء ، وقد سلم المختصون للوفد تقرير بالمواصفات والشركات المصنعة للقاطرات البحرية .

واعرب الوفد عن سعادته للزيارة الميناء ولقاء المختصين الفنيين الذين اوضحوا المشاكل والمعالجات العاجلة لها ، واعداً بالتواصل والتنسيق والاهتمام بتحسين امكانيات الميناء و السعي لتقديم الدعم المطلوب .

يشار إلى أن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية هي مؤسسة حكومية يمنية تابعة لوزارة النقل، أنشأت المؤسسة في 2007 لإدارة الموانئ البحرية في البحر العربي وهي ميناء المكلا وميناء سقطرى وميناء نشطون، التي كانت تتبع سابقاً مصلحة الموانئ اليمنية – عدن.