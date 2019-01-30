مليشيا تختطف 28 مدنياً من منازلهم بمناطق متفرقة بالحديدة

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات، اليوم الأربعاء 30 يناير /كانون الثاني 2019م ، في منطقتي "الركب" شمال مدينة الجراحي و"دير العفيف" بمديرية الصليف في محافظة الحديدة عقب هجوم لعناصر مجهولة على مخازن أسلحة للحوثيين.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت 9 أشخاص من المنازل المحيطة بمزرعة علي بن علي ركبي، بمنطقة "الركب"، والتي تخفي فيها المليشيا منصة صواريخ باليستية، بالتزامن مع حملة اختطاف في قرية دير العفيف.

وأوضحت المصادر أن الحملة الإنتقامية جاءت بعد ساعات من وقوع هجوم لم يعرف منفذوه للحظة، على مخازن أسلحة وذخائر تابعة لمليشيا الحوثي في موقع تابع للدفاع الساحلي قرب مفرق الصليف شمال مدينة الحديدة.

وقتل في الهجوم 3 من مسلحي المليشيا وأصيب 5 آخرون، واستولى المهاجمون على كمية من الأسلحة وفجروا المخازن، حسب إفادات سكان في منطقة عُرج والحمرة ودير العفيف أكدوا أنهم ظلوا يسمعون أصوات الانفجارات لقرابة 3 ساعات.

وأفاد شهود إن المليشيا الحوثية شنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل دير العفيف أسفرت عن اختطاف 19 شخصاً بينهم طفلان وأخذتهم إلى جهةٍ مجهولة.

وكانت مليشيا الحوثي داهمت اليوم الأربعاء إحدى قرى مديرية حفاش بمحافظة المحويت واختطفت 3 مواطنين واعتدت على إمرأة بالضرب المبرح ما تسبب في إجهاضها وهي في الشهر الخامس.

وأكدت مصادر محلية أن أطقماً مسلحة داهمت قرية المقرانة في حفاش، وقامت بملاحقة واختطاف المواطن مقبل المقرانة (معلم) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ، والاعتداء على زوجته الحامل بالضرب المبرح حتى إجهاضها.

كما اختطفت المليشيا – وفق المصادر – معلماً آخر يدعى علي قحطان في مدرسة الفتح ؛ ومواطن ثالث يدعى مروان المقرانه واقتادتهم إلى معتقلها في مركز المديرية.

وبحسب المصادر فإن مداهمة مليشيا الحوثي للمنطقة جاء بعد رفض المعلمين المشاركة في دورات طائفية هدفها نشر الأفكار الإيرانية وزرعها في أوساط المجتمع الرافض لمليشيا الحوثي.

