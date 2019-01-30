محمد علي الحوثي يظهر بفعالية عسكرية طائفية بعد أنباء إصابته.. صورة

ظهر القيادي البارز في الميليشيات التابعة لايران محمد علي الحوثي بعد أنباء عن اصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى .

وحسب معلومات تداولها نشطاء ورصدها الخليج 365، ظهر الحوثي خلال حفل اقامته الميليشيات باختتام دورة طائفية لما قالت انهم ضباط المنطقة العسكرية الخامسة والتي تشمل محافظة الحديدة .

وكانت معلومات أشارت إلى محمد علي الحوثي اصيب جراء حادث مروري وقع بملابسات غامضة بمحافظة عمران .

وتقيم الميليشيات دورات طائفية لموظفي الهيئات الحكومية الخاضعة لها في إطار الممارسات التي تثير سخط واسع باوساط المواطنين والموظفين .

يشار إلى أن محمد يرأس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي أعلنها الحوثيون بعد الإعلان الدستوري لإنقلاب اليمن 2015، والذي أعطى اللجنة الثورية صلاحيات واسعة لقيادة البلاد.

وهي هيئة تشكلت من قبل الحوثيين، ولا يعرف من هم أعضاء اللجنة أو آلية تشكيلها، بحكم الأمر الواقع، بعد فرض الحوثيون سلطتهم بالإنتشار العسكري، وبإعلان الحوثيون بياناً سمي بالإعلان الدستوري لانقلاب اليمن 2014، أصبحت لجنة الحوثيين القائد الفعلي لليمن، ومحمد الحوثي هو ابن عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وكانت اللجنة الثورية وفقاً لإعلان الحوثيين، هي المسؤولة عن حكم اليمن وتشكيل مجلس وطني خلفاً للبرلمان، والذي بدوره سوف يعيّن مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء. ومع ذلك، أشارت تقارير أخرى أن اللجنة الثورة نفسها بمثابة مجلس الرئاسة.

والعام الماضي أوصى تقرير خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بإدراج قيادي حوثي بارز ضمن قائمة العقوبات الأممية، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.

ولم يستبعد التقرير في يناير العام الماضي، الذي يتضمن رصدا شاملا للوضع في اليمن خلال العام الماضي 2017، أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية.

وقال "من شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى".

ورأى تقرير الخبراء الأممي، أن ديناميكية ساحة المعركة في اليمن تزداد تعقيداً، ولم يشهد عام 2017 أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، ويؤمن كل طرف في النزاع بأنه يستطيع تحقيق انتصار عسكري من شأنه إلغاء حاجة التوصل إلى تسوية سياسية.

وتأسست لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في إبريل 2014، لمتابعة عقوبات فرضها القرار ذاته، على شخصيات يمنية متهمة بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، من أبرزها زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق والقائد الميداني للميليشيا الحوثية أبو علي الحاكم.

وكانت السعودية، وضعت محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.