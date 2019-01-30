شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : وزير بارز في الشرعية يعلن الانسحاب من الحكومة ويصدر هذا البيان الناري (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اعلن وزير في الحكومة اليمينة الشرعية المعترف بها دوليا ، اليوم الاربعاء ، تعليق عضويته في الحكومة .

وقال وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم في منشور اطلع عليه مأرب برس على صفحته بموقع «فيسبوك»، في رسالة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، إنه «طالما وليس له اعتبار كوزير في الحكومة، فإن ذلك يدفعه إلى إعلان تعليق عضويته من الحكومة».



وأشار إنه سيقدم استقالته رسمياً في وقت لاحق.

ولم يوضح شريم الأسباب التي دفعته إلى القول بأنه لا يتمتع بأي اعتبار كونه وزيراً.

غير انه كان قد قدم في وقت سابق شكوى للرئيس عبدربه منصور هادي حول الاهانات التي تلقاها أفراد أسرته في القاهرة، بسبب إجراءات السفارة اليمنية بمصر ، ما يرجح بأن يكون ذلك سببا لاعلان موقفه هذا.