التحالف العربي يدمر طائرة حوثية إيرانية مسيرة في سماء أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، إعترضت ودمرت، اليوم الأربعاء، في سماء مدينة أبها السعودية، طائرة بدون طيار، إيرانية الصنع، وتابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "أنه في تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة "أبها"، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وذكر العقيد المالكي بحسب وكالة واس السعودية، "أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

أكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، موضحا أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة.

وقال إن "قيادة القوات المشتركة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتواصل الميليشيات الإنقلابية إستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية كأجسام مفخخة لإستهداف الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان وخاصة في الحدود اليمنية السعودية .