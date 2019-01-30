أمن الضالع يغلق عدداً من محلات الصرافة المخالفة

اغلق أمن محافظة الضالع ،صباح اليوم الاربعاء عدد من محلات الصرافة المخالفة الكائنة وسط مدينة الضالع ، ويأتي هذا الاجراء الذي قام به أمن محافظة، بناء على توجيهات النيابة العامة وطلب البنك المركزي .

وقامت الحملة الامنية بقيادة نائب مدير البحث الجنائي النقيب عبد العزيز احمد العزي ، بإغلاق /4/ محلات صرافة مخالفة وحجز مدراء فروع الصرافة والتحفظ عليهم بإدارة البحث الجنائي تمهيدا لتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم .

واكد نائب مدير ادارة البحث الجنائي بالمحافظة النقيب عبدالعزيز العزي، في تصريح لموقع "وزارة الداخلية " ان هذا الاجراء جاء تنفيذا لتوجيهات مدير عام شرطة المحافظة العميد عدلان صالح قايد الحتس والنيابة العامة وخطاب البنك المركزي فرع محافظة الضالع ، مشيرا الى انه تم اغلاق محلات الصرافة الاربعة بالشمع الحمر وحجز مدراء المحلات المخالفة في ادارة البحث الجنائي بالمحافظة تمهيدا لتقديمهم لنيابة يوم الاحد القادم لاستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من قبل القضاء .