مصرع 8 حوثيين بكمين نفذه الجيش في مديرية باقم شرق صعدة

قتل ثمانية مسلحين حوثيين اليوم الاربعاء في كمين نفذته قوات الجيش في مدينة باقم شرق محافظة صعدة.

وتمكنت الجيش من استدراج مجموعة من الميليشيات، باتجاه مزهر شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ، وفق ما أفاد موقع سبتمبر نت، اليوم الأربعاء.

وأسفر الكمين عن مصرع 8 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وكانت يوم أمس قد نفذت وحدات من الجيش هجمات على مواقع مليشيا الحوثي، في جبهة عاكفة الواقعة بين مديريتي باقم وكتاف بالقرب من بلاد الرزامي.

وقال العميد محمد الغنيمي قائد لواء حرب واحد مشاة جبلي، في تصريح صحفي، إن مجموعة التدخل السريع قامت بعملية خاطفة ومفاجئة في "عاكفة" صعدة على مشارف قرية الرزامي لضرب تحصينات مليشيا الحوثي وفتح ثغرات للتقدم نحو جبل نواف.