الجيش يتلف 7 ألف لغم زرعته مليشيا الحوثي في كتاف بصعدة (صور)

أتلفت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق بمديرية كتاف البقع والخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف قبل دحرها منها.

وقال العقيد سيف السلفي، قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة، إن الفرق الهندسية العسكرية انتزاع وأتلفت قرابة سبعة آلاف لغم، مختلفة الأشكال والأحجام، كانت زرعتها الميليشيات الانقلابية قبل فرارها، في كل من كتاف البقع والمثلث الرابط بين صعدة والجوف.

وأكد أن ميليشيا الحوثي تتعمد زراعة الألغام في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين، مؤكدا أن فرق الجيش تواصل انتزاع الألغام من مختلف المناطق لتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسبق وأن انتزعت فرق الهندسة التابعة للجيش الوطني أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف البقع خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يظهر حجم الألغام التي تزرعها الميليشيات لقتل المدنيين على المدى الطويل.