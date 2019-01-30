مدير مديرية الديس يطلع على أنشطة مؤسسة أثر التنموية

إطلع مدير عام مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، ماهر عبدالرحيم باوزير على الأنشطة والبرامج التنموية لمؤسسة أثر التنموية في بمدينة غيل باوزير .

وكان في إستقباله لدى وصوله المؤسسة، المدير التنفيذي، الدكتور، محمد حسين العمودي، ومدير عام مديرية غيل باوزير، الدكتور، عدنان حمران، حيث طاف مدير عام مديرية الديس الشرقية ومرافقوه باقسام وادارات المؤسسة والمعاهد التعليمية التابعة لمؤسسة أثر .

وتعرف على كيفية سير الدراسة والبرامج والدورات التدريبية التي تقدم للشباب من أبناء غيل باوزير وكذلك القاعات الدراسية والتجهيزات التعليمية والمختبر التدريبي للطلاب .. مشيداً بجميع البرامج التعليمية التي تنفذها مؤسسة أثر التنموية ومراكزها التعليمية التي تساعد الشباب للحصول على فرص عمل جديدة من خلال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات المهنية والتقنية والتنموية .

وأبدى باوزير استعداد السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية للتعاون مع مؤسسة أثر التنموية لتنفيذ البرامج النوعية التي سيستفيد منها الشباب بالمديرية والمديريات المجاورة معرباً عن ارتياحه لما شاهدوه من تجهيزات ومناهج علمية متطورة تواكب التكنولوجيا الحديثة لما من شأنه خدمة المجتمع .