شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة ‘‘حجور’’ يرعب ‘‘عبدالملك الحوثي’’ في أول ظهور له.. شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قائد مقاومة حجور الشيخ باقي عمير النمشة، أن القبائل تواجه اعتداء الميليشيا الحوثية الإيرانية الغازية بما تملك من رجال وسلاح. وأضاف في تصريح لصحيفة "البيان" نحن صامدون في متارسنا وقرانا وبيوتنا". وعلق النمشة على دخول مقاتلات التحالف وشن أول غارات أمس على مواقع الحوثيين منذ اندلاع المواجهات، أن ذلك كان عامل قوة ومعنوية للمقاتلين. وأمس تصدى قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة، لهجوم حوثي عنيف، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي.

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