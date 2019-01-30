شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة.. انهيار تام للريال اليمني .. والدولار والسعودي يصلان مساء اليوم إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، لليوم الثالث على التوالي وسط تكهنات بمزيد من التراجع. حيث بلغ آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019م كالتالي: أسعار الصرف في صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي =565 الريال السعودي =150 أسعار البيع الدولار الأمريكي =570 الريال السعودي =152

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