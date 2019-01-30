”يمني” يقود منتخب قطر نحو تحقيق كأس آسيا لأول مرة في تاريخها … تعرف عليه (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - لم يدر بخلد اللاعب القطري اكرم عفيف انه سوف يصبح يوما ما من أهم لاعبي كرة القدم في القارة الآسيوية عفيف المولود في قطر تعود أصوله إلى اليمن. فوالده مواطن يمني هاجر اليمن بسبب ظروف الحياه التي كانت تمر بها اليمن في سبعينات القرن الماضي إلى تنزانيا ليمكث فيها سنوات عديدة ويحصل على جنسيتها. قبل أن يغادرها باتجاه قطر للعمل حتى تم أخذه لنادي الغرافة ليلعب فيه.. ونتيجة لعدم حصوله على الجنسية القطرية لم يمثل منتخب قطر. وفي ثمانينات القرن المنصرم تزوج والد اكرم عفيف من امرأه تحمل الجنسية القطرية وتعود أصولها ليافع في اليمن ويحصل على الجنسية القطرية نتيجة زواجه من مواطنه قطرية لتنجب اكرم في 17 نوفمبر 1996 وعند بلوغه العشر سنوات قام والده بتسجيله في أكاديمية أسباير ليلتحق بعدها بنادي السد القطري . وفي 8 مايو 2016 أنتقل رسميا من نادي نادي السد القطري إلى نادي فياريال الأسباني ليكون بذلك أول لاعب قطري يلعب في الدوري الإسباني و أعاره فياريال إلى اندية سبورتينغ خيخون و يوبين البلجيكي و نادي السد مره اخرى . ظهر عفيف بشكل ملفت في كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات ويصنع الفارق مع منتخب بلاده . عفيف صنع في البطوله مايزيد عن 12 أسست ليتم ترشيحه لأحسن لاعب في البطوله الآسيوية.

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