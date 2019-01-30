تعز: وفد من مفوضية اللاجئين يزور مدينة التربة

وصل وفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، صباح اليوم، إلى مدينة التربة جنوبي تعز (جنوبي غرب اليمن)



والتقى الوفد مدير عام مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني في مبنى المجمع الحكومة بمدينة التربة وأستمع منه إلى شرح مفصل عن أوضاع النازحين داخل المديرية.



وبحث الوفد الأممي مع الشيباني إمكانية فتح مكتب للمفوضية داخل مدينة التربة خلال الفترة القادمة.



كما تفقد الوفد مكتب الأحوال المدنية والشخصية داخل المجمع الحكومي واطلع على آليات إصدار البطائق الشخصية وتعرف على الصعوبات والاحتياجات التي يعاني منها المكتب.



وناقش الوفد إمكانية تنفيذ تجربة مكتب الأحوال المدنية بمحافظة عدن في إصدار وثائق الثبوتية الشخصية المؤقتة ، مبدياً استعداده تقديم الدعم والتعاون في هذا المجال.



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