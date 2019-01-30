مليشيا الحوثي تداهم قرية في المحويت وتختطف 3 وتعتدي على امرأة

داهمت مليشيا الحوثي الإيرانية – اليوم الأربعاء – إحدى قرى مديرية حفاش بمحافظة المحويت واختطفت 3 مواطنين واعتدت على إمرأة بالضرب المبرح ما تسبب في إجهاضها وهي في الشهر الخامس.

وأكدت مصادر محلية أن أطقماً مسلحة داهمت قرية المقرانة في حفاش، وقامت بملاحقة واختطاف المواطن مقبل المقرانة (معلم) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ، والاعتداء على زوجته الحامل بالضرب المبرح حتى إجهاضها.

كما اختطفت المليشيا – وفق المصادر – معلماً آخر يدعى علي قحطان في مدرسة الفتح ؛ ومواطن ثالث يدعى مروان المقرانه واقتادتهم إلى معتقلها في مركز المديرية.

وبحسب المصادر فإن مداهمة مليشيا الحوثي للمنطقة جاء بعد رفض المعلمين المشاركة في دورات طائفية هدفها نشر الأفكار الإيرانية وزرعها في أوساط المجتمع الرافض لمليشيا الحوثي.

سبق وان داهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، بتاريخ 14 ديسمبر / كانون الأول 2018م، عدداً من مديريات محافظة المحويت، واختطفت عدداً من المواطنين من منازلهم ونقلتهم إلى سجون سرية .

وأكدت مصادر محلية بحسب "عفاش نيوز"، أن المليشيات اختطفت يوم الجمعة الاستاذ "أحمد أحمد سعد الصريب" الذي يعمل مدرسا في مدرسة النهضة ، والاستاذ "صالح حسن الضالع" الذي يعمل مدرسا بمدرسة الضالع في حفاش ، بعد أن اختطفت المليشيات قبل أيام الشيخ / "خالد محمد عبدالله الرفاعي" من منزله ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتى اليوم.

وفي مديرية "بني سعد" اختطفت المليشيات الناشط / "محمد وهبان" واقتادوه إلى سجن البحث الجنائي بالمحافظة ، كما داهمت المليشيات عزلة بني المقدم واختطفت أثنين مواطنين وهم :-

"احمد صالح الذماري" و "علي محمد صالح مطره" واقتادوهم الى جهة مجهولة بسبب رفضهم الذهاب إلى الجبهات للقتال مع المليشيا .

كما اختطفت المليشيات في الايام الماضية تسعة مواطنين من ابناء مديرية بني سعد في احدى النقاط الحوثية بذمار وهم في طريقهم للبحث عن عمل ، وهم :-

1- هشام عبده يحيى

2- حسن خميسي شنيني

3- محمد عبده جابر

4- محمد حسن احمد

5- توفيق علي محمد 6

- هشام عبده حربي

7- غازي علي احمد الدولة 8

- عماد محمد احمد الذماري

9- محمد علي الذماري .

تأتي هذه الحملة المسعورة من الاختطافات للمدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم بعد يوم واحد فقط من التوصل لاتفاق في مشاورات السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في سجون المليشيا ، وهو ما يدل على أن المليشيا غير جادة في إطلاق سراح آلاف المختطفين ومحاولة نقض كل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة اليمنية.

كما سبق وأوردت مصادر محلية أسماء لطلاب اطفال لم تتجاوز أعمارهم سن 15 سنة أخذهم مشرف الحوثيين بمديرية الرجم الملقب أبو مالك من مدرسة الفاروق بالمديرية.

وأكد المصدر أن مليشيا الحوثي أخذت الأطفال إلى جبهات القتال في الحديدة بدون علم أهاليهم وهم :

محمد محمد صالح عواض

عبد الرحمن احمد القشي

عماد خالد العماد

زكريا محمد صلح

عبدالوهاب يحيى زياد.

وذكرت مصادر مطلعة ان المليشيات فشلت في حملة التجنيد بالمحويت الأمر الذي جعلهم يختطفون الطلاب من مدارسهم بالقوة للزج بهم في معاركهم الخاسرة .

وقال المصدر أن أولياء الطلاب لم يعرفوا بأن مليشيا الحوثي قاموا بالزج بأولادهم في معركتهم الخاسرة في الساحل إلا بعد يوم من البحث عنهم .

وحمل الأهالي مشرف المليشيات في المديرية المسؤولية عن حياة ابناءهم وطالبوه بسرعة اعادة أطفالهم اليهم .

