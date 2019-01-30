ماذا قال محافظ حضرموت في حفل تدشين منح صندوق دعم الشباب؟

دشّن اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب ، اليوم بالمكلا المرحلة الأولى لتمويل المشاريع الشبابية لصندوق دعم الشباب لعدد 60 مشروعاً والتي تم قبولها في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية لعدد من الشباب في مختلف مديريات المحافظة بكلفة اجمالية تبلغ 160 مليون ريال .

وقام المحافظ في الحفل الذي أقيم بالمناسبة صباح اليوم بقاعة الـ24 من ابريل بالمكلا ، بتوزيع شيكات القروض المعتمدة للشباب الذين تم استكمال اجراءات مشاريعهم ضمن المرحلة الأولى والبالغة 6 مشاريع بكلفة 18 مليون و900 ألف ريال في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية .

وأعرب المحافظ البحسني عن سعادته بتدشين المرحلة الأولى لتمويل المشاريع الشبابية لأبناء المحافظة من مختلف المديريات ، وقال :"إنه أمرٌ مهم وسعيد أن نرى الحُلم الذي بدأناه العام الماضي قد تحوّل الى واقع اليوم وقد تحوّل الشعار الى خطط وبرنامج عمل ليصل اليوم الى مرحلة التنفيذ" .

وهنّأ المحافظ أبنائه الشباب الحاصلين على قروض من الصندوق لتمويل مشاريعهم متمنياً لهم بالتوفيق والنجاح ، داعياً إياهم الى حُسن إدارة مشاريعهم بشكل مسؤول واستمرار إدارة الصندوق في متابعة تنفيذ سير المشاريع وتقديم النُصح والمشورة للشباب .

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية ستواصل دعمها للشباب بوصفهم عماد المستقبل ، وقد اعتمدت انشاء الصندوق في ظروف اقتصادية وامكانيات صعبة وذلك حرصاً منها على السير بشكلٍ متوازٍ لتنمية جميع القطاعات .

وشدّد المحافظ على ضرورة تنفيذ المشاريع وفق الخطوات والجدوى الاقتصادية المعتمدة والتركيز على الانضباط والإدارة المثلى للمشاريع لضمان تحقيق المرجو منها .

وحيّا محافظ حضرموت جهود المدير التنفيذي وإدارة الصندوق التي أسهمت في تفعيل عمل الصندوق وأثمرت تدشين بدء تمويل المشاريع ، داعياً إياهم الى البحث عن فرص تمويل وموارد وخلق علاقات شراكة مع المنظمات المانحة ورجال الأعمال والشركات ، والانطلاق بعمل الصندوق صوب النموذجية والطرق العلمية الحديثة .

وكان المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب سولاف عبود الحنشي استعرضت في كلمة لها مراحل عمل الصندوق بدءً بالإنشاء وانتهاءً بإعتماد مشاريع المرحلة الأولى ، وأشارت الى أن الصندوق قد استقبل في المرحلة الأولى 94 مشروعاً للشباب تمّ قبول 40 منها مستوفية للشروط بعد دراستها واستيعاب الجدوى الاقتصادية لها ، وأوضحت أنه تم فتح باب القبول للمرحلة الثانية بتاريخ 15 يناير حتى 28 فبراير2019م وتم استقبال 60 مشروعاً حتى الآن من شباب مختلف مديريات وادي وساحل وصحراء حضرموت .

مقدّمةً الشكر للمحافظ رئيس مجلس إدارة الصندوق لدعمه ومتابعته المتواصلة لعمل الصندوق وللداعمين من الشركات والأشخاص والجهات .

فيما أعربت كلمة الشباب المستفيدين من تمويل مشاريع الصندوق التي ألقاها الشاب سالمين حسينون ، عن خالص الشكر لدعم وجهود محافظ المحافظة ورعايته وتبنيه انشاء الصندوق في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، مؤكداً أن الصندوق يُعد خطوة سبّاقة في دعم وإدارة مشاريع الشباب ، معاهداً المحافظ وإدارة الصندوق بأن يكونوا عند حُسن ظنهم وان يستفيدوا من الأموال التي اعتمدت لهم لإدارة مشاريعهم واستثمارها فيما خصّصت له للاستفادة منها على الصعيد الشخصي وخدمة المجتمع .

وجرى في ختام الحفل تكريم الجهات والشركات والأشخاص الداعمين للصندوق .

ورعى المحافظ عقب ذلك توقيع اتفاقية محفظة لدعم الشباب عبر برنامج الريان للتمويل التابع لجمعية النهضة بوادي حضرموت بين الصندوق والبرنامج للإسهام في توفير فرص عمل للشباب ومشاريع مدرّة للدخل وتحسين مستواهم المعيشي واكسابهم مهارات جديدة في سوق العمل .

حضر حفل التدشين وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي .

شاهد كلمة المحافظ البحسني في حفل تدشين منح صندوق دعم الشباب.. من خلال الفيديو المرفق من هنا