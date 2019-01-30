القاضي فهيم الحضرمي وموقف إنساني يستحق الإشادة

إنتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة شخص في حالة صعبة يرثى لها مظهراً وملبساً وصحة، ويجلس بجانب أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، ينتظر من يعطف عليه لعلاجه فيها .

ودون أن يعلم هوية هذا الشخص، توجه رئيس محكمة إستئناف عدن، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، إلى ناشري الصورة وطلب منهم أخذه إلى هذا الشخص الذي كان لا يزال في مكانه بجانب المستشفى، وكانه على يقين أن الله سيسخر له من يسعفه ويداويه .

ويروي المواطن، نصر محمد علي، الذي شهد الحادثة لـ(الخليج 365) بقوله "بالصدفة انني كنت ماراً بجانب ذلك المشفى وإذا بشخص تتبعه مجموعة من الحراسة يترجل من سيارته متوجهاً نحو ذلك الغريب والمهدود الجسد والروح ووقف يساءله عن أسمه وحيث تبين له أنه مصطفى وهو من أبناء محافظة إب" .

يضيف نصر، "غموض الموقف دفعني إلى الوقوف والمتابعة وكنت بإعتقادي أن هناك مشكلة ولكني تفاجأت بهذا الشخص الذي تحيط به الحراسة، يأخذ مصطفى بإتجاه المستشفى، فلحقت به لأعرف ما سيفعل" .

وأستطرد، "فاجئني الشخص الذي علمت لاحقاً أنه فضيلة القاضي، فهيم الحضرمي، يطلب من إدارة المستشفى تقديم الرعاية الصحية والطبية الكاملة لهذا المواطن الفقير الذي تظهر عليه علامات الإرهاق والمرض والتعب، وإرسال فواتير علاجه إليه لدفعها" .

ويتابع نصر "أحسست بشعور متضارب بين الراحة والطمأنينة والإستغراب والإندهاش مما أراه، فكيف لشخص يتحمل تكاليف علاج شخص أخر دون سابق معرفة أو مقابل، في حالة إنسانية تدعو إلى الإعجاب والإحترام والتقدير" .

من هو القاضي فهيم الحضرمي ؟!

القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، من مواليد 28 مارس 1962م، مديرية القطن، محافظة حضرموت، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء، حاصل على ماجستير قانون عام، جامعة فارونج – جمهورية الأتحاد السوفيتي –سابقاً / روسيا الاتحادية بتاريخ 26 يونيو 1989 .

بدأ عمله القضائي، مساعد قاضـي بمحكمة الشيخ عثمـان الابتدائيـة للفترة من 1990 - 1994م، ثم قاضي بنفس المحكمة، حتى عام 1995م، قبل أن ينتقل إلى محكمة صيرة الإبتدائية حتى عام 1998م، ثم تعين رئيساً للمحكمة التجارية حتى العام 2004م، وبعدهاً رئيساً للمحكمة التجارية في أمانة العاصمة حتى العام 2008م، ورئيساً للشعبـة التجارية الاستئنافيـة م/عــدن حـتى 16فبراير2010م، حيث تعين رئيساً لمحكمة إستئناف عدن .

ويجيد القاضي فهيم الحضرمي، ثلاث لغات هي العربية والروسية والإنجليزية .

ولدى القاضي فهيم العديد من الأعمال الإنسانية المشهود لها في الشارع العدني خاصة واليمني بشكل عام، ولعل أهم تلك الأعمال دوره الكبير وزير الشباب والرياضة، نائف البكري وعضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، عدنان الكاف وعدد من الشخصيات الوطنية التي خدمت الناس في عدن وبقية المحافظات خلال الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الإنقلابية على عدن وتلك المدن، وقامت بتوفير المواد الغذائية والإيوائية للنازحين إلى المناطق غير الخاضعة للميليشيات والتي كانت تفرض عليها حصاراً ظالماً .