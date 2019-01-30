مصرع 8 من عناصر المليشيا بعملية استدراج في باقم بصعدة

لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني، بمديرية باقم شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واستدرجت قوات الجيش، مجموعة من المليشيا، باتجاه مزهر شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مصرع 8 من عناصر المليشيا، واصابة أخرين، بالإضافة الى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لها.

الى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية استهدفت بها، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

سبق وان لقي 14 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم ، امس الثلاثاء، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت المقاتلات بثماني غارات تعزيزات وتجمعات المليشيا، في محيط قبائل حجور بمديرية كشر.

وأسفرت الغارات عن مصرع 14 من عناصر المليشيا، بينهم قيادي، وجرح أخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

الى ذلك تصدت قبائل حجور، فجر اليوم، لهجوم شنته مليشيا الحوثي، من عدة اتجاهات، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر بشرية.

