بالفيديو .. تضرر منازل وخزانات مياه بقصف حوثي في الحديدة

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي اليوم الأربعاء مستهدفة منازل السكان في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة ان مليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت حي سكني بالقرب من تقاطع مدينة حيس بقذائف الهاون صباح اليوم ما نتج عنه تضرر عدد من المنازل وصهريج لنقل الماء بشظايا القذائف.

وأكد سكان محليون أن قصف المليشيات تسبب بأضرار كبيرة على صهريج ماء يملكه أحد المواطنين كما تضررت النوافذ وأجزاء من منازلهم بالقذائف.

ويؤكد أحد شباب الحي الذي يعاني من إصابة سابقة بشظايا قذيفة هاون أنهم يعانون يومياً من الوضع المأساوي الذي تمارسه جماعة المليشيات الحوثي عليهم.

يذكر أن مليشيات الحوثي قد حولت حياة مئات الآلاف من سكان محافظة الحديدة إلى جحيم ومازالت تتمادى في إذلال وتشريد المدنيين العُزل ، ضاربة بكل المعاهدات الأممية عرض الحائط .

وعلى صعيد متصل ذكرت في وقت سابق مصادر "الخليج 365" إن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت أحياء سكنية في تعز بأكثر من 20 قذيفة وسماع انفجارات عنيفة تهز المدينة وأصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان المستهدف.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات.