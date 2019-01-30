محافظ شبوة يدشن الإصدار الآلي لصرف البطائق الشخصية بالمحافظة (صور)

دشن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو الإصدار الآلي لصرف البطائق الشخصية بالمحافظة خلال زيارته لمكتب الأحوال المدنية والسجل المدني.

وزار محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو صباح اليوم مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني ودشن الإصدار الآلي للبطائق الشخصية بالمحافظة بعد توقف اصدارها للمواطنين داخل المحافظة منذعدة سنوات .

وخلال التدشين أشاد المحافظ بن عديو بمستوى التجهيزات لمبنى الإصدار الآلي وطالب جميع الموظفين في مكتب الأحوال المدنية ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وقال المحافظ ان السلطة المحلية بالمحافظة قامت بتوفير التجهيزات اللازمةلتوفير هذه الخدمة للمواطنين وبلغت تكلفة تجهيزات مكتب الإصدار الآلي حوالي ٢١ الف دولار امريكي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة لتخفيف مشقة سفر المواطن الى المحافظات المحافظات الأخرى لاستخراج البطائق الشخصية .

وإلى ذلك تفقد محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو للجنة المكلفة بتقييم وضع مكتب مصلحة الضرائب ووضع الضرائب في المحافظة عموما.

وأشاد لدى تسلمه تقرير اللجنة بالجهد الذي بذلته وأكد أن التقرير الذي رفعته اللجنة يشكل خارطة طريق للقيام بتحول مهم في تحصيل الضرائب بشكل قانوني سيكون له أثر ايجابي كبير في توجيه تلك الايرادات نحو خدمة المحافظة وفق القانون وأن التقرير الذي شمل على 23 صفحة هي خلاصة عمل ميداني للجنة سيشكل الأرضية والأساس لخطة عمل لتطوير الأداء الضريبي وتجفيف هدر واستنزاف موارد المحافظة وأنه يجري العمل لتحويل محتوى التقرير الى واقع ملموس في القريب العاجل.